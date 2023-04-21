Агент Бальде заявил, что игрок доволен своим положением в «Спартаке»
Агент форварда «Спартака» Кейта Бальде Федерико Пасторелло ответил на вопрос «СЭ» о положении игрока в составе красно-белых.
«Бальде стали больше доверять? Да, он доволен своим положением в команде», — сказал Пасторелло «СЭ».
Бальде перешел в «Спартак» летом 2022 года, подписав контракт на три года. В текущем сезоне 28-летний сенегальский футболист провел 5 матчей за красно-белых в РПЛ и отметился 2 голами.
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|
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|13
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|4
|50-28
|45
|
4
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|44
|
5
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|11
|6
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|39
|
6
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|
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|
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|
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|
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|25
|
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|6
|7
|10
|23-33
|25
|
13
|Пари НН
|23
|5
|4
|14
|25-47
|19
|
14
|Факел
|23
|2
|12
|9
|28-42
|18
|
15
|Химки
|23
|3
|5
|15
|19-50
|14
|
16
|Торпедо
|23
|3
|4
|16
|16-37
|13
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|22.04
|14:00
|
Химки – Торпедо
|- : -
|22.04
|16:30
|
Факел – Оренбург
|- : -
|22.04
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|23.04
|12:00
|
Урал – Ростов
|- : -
|23.04
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|23.04
|16:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
|23.04
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|24.04
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|13
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|21
|1
|4
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