Агент Бальде заявил, что игрок доволен своим положением в «Спартаке»

Агент форварда «Спартака» Кейта Бальде Федерико Пасторелло ответил на вопрос «СЭ» о положении игрока в составе красно-белых.

«Бальде стали больше доверять? Да, он доволен своим положением в команде», — сказал Пасторелло «СЭ».

Бальде перешел в «Спартак» летом 2022 года, подписав контракт на три года. В текущем сезоне 28-летний сенегальский футболист провел 5 матчей за красно-белых в РПЛ и отметился 2 голами.