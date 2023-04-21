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Сегодня, 17:43

Салихова отреагировала на высказывание Аленичева о матче «Спартак» — «Динамо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на высказывание экс-главного тренера московской команды Дмитрия Аленичева о том, что в дерби «Спартака» и «Динамо» (3:3) команды показали «дворовый футбол».

«Как послушаешь «бывших», то диву даешься, как это они все знают: какую тактику избрать, кого ставить в состав, какие замены делать. Но это лишь фантазии Аленичева. Правда в том, что сами они годами не тренируют, а когда и тренировали, то ничего не добились, потому-то с ними клубы и расстались. Самое простое — обвинить тренера, обозвать физруком, и среди ребят на поле найти крайнего, а лучше двух-трех для убедительности, и на них спустить всех собак. Как быстро толпа уничтожает тренера, и теперь он не hero, а zero. А может, сначала надо постучаться в кабинеты? Вдруг кто-то голос подаст», — приводит слова Салиховой Metaratings.ru.

Аленичев заявил, что матч «Спартак» — «Динамо» был похож на шоу, а неточные действия игроков — на ошибки детей 7-10 лет.

Источник: https://metaratings.ru/news/salikhova-o-slovakh-alenicheva-divu-daeshsya-kak-eto-byvshie-vsyo-znayut-kakuyu-taktiku-izbrat-i-kogo-stavit-v-sostav-245042/
Дмитрий Аленичев
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ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
4
3
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 - : -
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
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Квинси Промес

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Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 13 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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