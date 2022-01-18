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Билялетдинов: «Климат Анджорину не подходит. Холодновато у нас для теплолюбивых игроков»

Билялетдинова объяснил травматизм полузащитника «Локомотива» Анджорина
Карен Саркисян
Корреспондент

Российский тренер Ринат Билялетдинов высказался о травматизме полузащитника «Локомотива» Фаустино Анджорина.

«А куда делся Анджорин? — приводит слова Билялетдинова Betonmobile.ru. — Повреждение? Если травмы и дальше будут появляться, то климат Анджорину не подходит. Многие недооценивают этот момент. А я считаю, что надо учитывать фактор географической адаптации. Холодновато у нас для теплолюбивых игроков«.

По мнению тренера, на игру полузащитника также влияет социальная адаптация.

«Знаю, что ряд игроков, которые уезжали в Европу, то они болячки заживали дольше, чем это происходило здесь. Так что происходит и с теми легионерами, которые оказываются в чемпионате России», — сказал он.

Напомним, права на Анджорина принадлежат «Челси», который отдал 20-летнего англичанина в аренду московскому клубу. В нынешнем сезоне он забил один мяч в девяти матчах за «Локомотив», а затем получил травму — перелом плюсневой кости.

Источник: https://betonmobile.ru/klimat-parnyu-ne-podhodit-mnogie-nedootsenivayut-etot-moment-bilyaletdinov-o-travme-andzhorina
Ринат Билялетдинов
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Фаустино Анджорин
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