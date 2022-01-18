Маркус Гисдоль о сборе в Испании: «Локомотиву» предстоит очень интенсивная работа»

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль рассказал, чего он ожидает от сбора в испанской Марбелье.

«Прежде всего, мы рады, что собрались вместе и можем начать эти сборы, — цитирует специалиста официальный сайт луба. — У нас была продолжительная пауза, и я вижу, что игроки сильно соскучились по футболу, с очень большим желанием начали эти сборы. Предстоит очень интенсивная работа в Испании. В первый день мы провели собрание и обсудили то, что будем делать. Я в первую очередь рад, что у нас созданы такие замечательные условия на сборах.

Что меня радует, несмотря на длительность сборов, так это то, что сейчас у команды появилась возможность работать неотрывно в течение продолжительного времени над нашими базовыми принципами построения игры. Это необходимо для того, чтобы мы работали без пауз. Сейчас у нас будет время для того, чтобы заложить фундамент и базовые принципы нашей игры.

Конечно, это, в какой-то степени, вызов для игроков, когда сборы длятся пять-шесть недель. Будет нагрузка, и тут важно найти правильный баланс того, как игроки будут восстанавливаться. Поэтому важно правильно нагружать игроков интенсивностью и правильно их восстанавливать».

На сборе «Локо» планирует провести пять товарищеских матчей. Первыми соперниками команды станут чешские «Спарта» и «Яблонец».