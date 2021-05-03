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Тедеско назвал заслуженным чемпионство «Зенита»

20:05
Доменико Тедеско. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско отреагировал на исход матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Локомотив» (6:1), который принес питерской команде чемпионский титул.

«Болел ли я вчера за «Зенит»? Я поддерживаю только «Спартак». Считаю, они заслуженно стали чемпионами, поздравляю их. Нас ждет тяжелая борьба за второе место, здесь нельзя забывать про «Локомотив», у которого была удивительная победная серия. У нас впереди два матча. Поверьте, они будут проходить в такой же напряженной атмосфере, как сегодня. Все соперники будут крайне мотивированы против нас», — заявил тренер.

«Спартак» обыграл «Арсенал» (2:1), обогнал «Локомотив» и вышел на второе место в турнирной таблице за два тура до финиша чемпионата. В активе красно-белых стало 53 очка, «Локомотив» имеет на балл меньше. Команда, которая займет второе место, сыграет в квалификации Лиги чемпионов следующего сезона.

(Сергей Федоров)

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры