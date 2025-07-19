Биджиев: «Нам нужна свежая кровь, мы хотели бы в каждую линию по одному игроку»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев прокомментировал неназначенные пенальти в матче против «Спартака» в 1-м туре РПЛ (0:1) и рассказал о потенциальном усилении команды.

— Что вы думаете про эпизоды с неназначенными пенальти?

— По Умярову не помню, что за эпизод. Пока не пересматривал его. В эпизоде с игрой рукой нашего игрока однозначно толкали в спину.

— Ждете ли вы усиления?

— Нам нужна свежая кровь. Хотелось бы, чтобы пришли игроки, на которых мы рассчитываем. Работа по ним ведется. Нам нужна скамейка и люди. Мы хотели бы в каждую линию по одному игроку.

Ранее генеральный директор махачкалинского клуба Шамиль Газизов заявил, что на следующей неделе команду пополнят новички.

В следующем туре «Динамо» в гостях встретится с «Оренбургом», Игра пройдет 27 июля. 26 июля «Спартак» примет на своем поле с «Балтикой».