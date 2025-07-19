Футбол
19 июля 2025, 23:35

Биджиев: «Нам нужна свежая кровь, мы хотели бы в каждую линию по одному игроку»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев прокомментировал неназначенные пенальти в матче против «Спартака» в 1-м туре РПЛ (0:1) и рассказал о потенциальном усилении команды.

— Что вы думаете про эпизоды с неназначенными пенальти?

— По Умярову не помню, что за эпизод. Пока не пересматривал его. В эпизоде с игрой рукой нашего игрока однозначно толкали в спину.

— Ждете ли вы усиления?

— Нам нужна свежая кровь. Хотелось бы, чтобы пришли игроки, на которых мы рассчитываем. Работа по ним ведется. Нам нужна скамейка и люди. Мы хотели бы в каждую линию по одному игроку.

Ранее генеральный директор махачкалинского клуба Шамиль Газизов заявил, что на следующей неделе команду пополнят новички.

В следующем туре «Динамо» в гостях встретится с «Оренбургом», Игра пройдет 27 июля. 26 июля «Спартак» примет на своем поле с «Балтикой».

Хасанби Биджиев
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Спартак (Москва)
  • m_16

    Вообще до Динамо фиолетово, но игроки им реально нужны, прям жизненно необходимы. Просто чтобы хоть как-то могли бороться.

    20.07.2025

    • Заболотный — о переходе в «Спартак»: «Это хороший вызов для меня»

    Заболотный — о 4-х незасчитанных голах «Спартака»: «Все бывает впервые. Неважно, сколько нам не засчитали»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 18 12 4 2 37-12 40
    2
    		 Зенит 18 11 6 1 34-12 39
    3
    		 Локомотив 18 10 7 1 39-23 37
    4
    		 ЦСКА 18 11 3 4 30-17 36
    5
    		 Балтика 18 9 8 1 24-7 35
    6
    		 Спартак 18 8 5 5 26-23 29
    7
    		 Рубин 18 6 5 7 16-22 23
    8
    		 Ахмат 18 6 4 8 22-25 22
    9
    		 Акрон 18 5 6 7 22-26 21
    10
    		 Динамо 18 5 6 7 27-26 21
    11
    		 Ростов 18 5 6 7 15-20 21
    12
    		 Кр. Советов 18 4 5 9 20-33 17
    13
    		 Динамо Мх 18 3 6 9 8-21 15
    14
    		 Пари НН 18 4 2 12 12-28 14
    15
    		 Оренбург 18 2 6 10 17-29 12
    16
    		 Сочи 18 2 3 13 16-41 9
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    27.02 19:30 Зенит – Балтика - : -
    28.02 12:00 Оренбург – Акрон - : -
    28.02 14:30 Динамо Мх – Рубин - : -
    28.02 17:00 Локомотив – Пари НН - : -
    28.02 19:30 Краснодар – Ростов - : -
    1.03 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
    1.03 16:30 Сочи – Спартак - : -
    1.03 19:00 Ахмат – ЦСКА - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 11
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 9
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 11
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 7
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 16 1 2
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 16 1 6
    Йонуц Неделчару
    Йонуц Неделчару

    Акрон

    		 17 1 4
    Вся статистика

