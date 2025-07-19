Заболотный — о 4-х незасчитанных голах «Спартака»: «Все бывает впервые. Неважно, сколько нам не засчитали»

Нападающий «Спартака» Антон Заболотный прокомментировал победу над махачкалинским «Динамо» (1:0) в 1-м туре РПЛ

34-летний форвард дебютировал в стартовом составе красно-белых. Его заменили на 74-й минуте.

— Первая игра она всегда волнительная, — начал Заболотный. — Она требует больше внимания и подготовки. Неважно, сколько мы забили и сколько нам не засчитали. Главное победа и игра на ноль.

— У тебя впервые такое, что в матче не засчитали 4 гола?

— Все бывает впервые.

В следующем туре «Спартак» на своем поле примет «Балтику». Игра пройдет 26 июля. 27 июля махачкалинское «Динамо» в гостях встретится с «Оренбургом».