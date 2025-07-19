Заболотный — о переходе в «Спартак»: «Это хороший вызов для меня»

Нападающий «Спартака» Антон Заболотный после победы над махачкалинским «Динамо» (1:0) в 1-м туре РПЛ прокомментировал свой переход в московский клуб.

34-летний форвард дебютировал в стартовом составе красно-белых. Его заменили на 74-й минуте.

— Почему вы решились на переход в «Спартак»? Не боялись конкуренции?

— Это был хороший вызов для меня. Конкуренция никогда не была во вред. У нас есть три нападающих, сезон длинный и нужна хорошая обойма. Сегодня я начинаю, завтра другой, а послезавтра третий. Самое главное, чтобы «Спартака» побеждал.

— Этим летом «Спартак» столкнулся с тем, что другие игроки выбрали другой клуб для продолжения карьеры. Почему ты выбрал именно «Спартак»?

— То, что было, то было. Я выбрал «Спартак» и рад этому.