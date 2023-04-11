Биджиев считает, что пенальти в пользу «Спартака» в ворота «Динамо» не должен был назначаться
Бывший вратарь московского «Локомотива» и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев подвел итоги московского дерби 22-го тура РПЛ «Динамо» — «Спартак» (3:3).
«Считаю, в целом матч получился достаточно равным. «Спартак» начал игру достаточно интересно, но потом стал пропускать нелогичные голы. Когда Соболев забил в свои ворота, не разобрались Селихов и полевые игроки «Спартака». Но надо сказать, что подача у «Динамо» с углового была очень такая неприятная для вратаря, мяч летел фактически по головам, и там любой рикошет мог привести к голу, как и получилось на самом деле. Третий гол «Динамо», когда Тюкавин проскочил мимо мяча, тоже оказался не самым логичным. Но в то же время, на мой взгляд, не должен был назначаться пенальти в пользу «Спартака», потому что такие касания в штрафной площади происходят сплошь и рядом. Сказать, что там было явное нарушение правил, нельзя. Для сравнения, в матче «Ливерпуль» — «Арсенал» Салаха вообще явно хватали двумя руками, но судья одиннадцатиметровый не назначил», — приводит слова Биджиева «Евро-Футбол.Ру».
«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея на своем счету 42 очка. «Динамо» набрало 36 очков и располагается на шестой строчке.
В следующем туре «Динамо» примет на своем поле «Пари НН», «Спартак» же в гостях сыграет с «Торпедо».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|17
|3
|2
|57-11
|54
|
2
|Ростов
|22
|13
|6
|3
|40-30
|45
|
3
|Спартак
|22
|12
|6
|4
|48-27
|42
|
4
|ЦСКА
|22
|12
|5
|5
|40-20
|41
|
5
|Ахмат
|22
|11
|3
|8
|33-29
|36
|
6
|Динамо
|22
|10
|6
|6
|39-29
|36
|
7
|Краснодар
|22
|10
|5
|7
|47-36
|35
|
8
|Оренбург
|22
|10
|3
|9
|43-43
|33
|
9
|Сочи
|22
|9
|4
|9
|32-41
|31
|
10
|Урал
|22
|7
|4
|11
|24-35
|25
|
11
|Локомотив
|22
|7
|4
|11
|32-39
|25
|
12
|Кр. Советов
|22
|6
|6
|10
|23-33
|24
|
13
|Пари НН
|22
|5
|4
|13
|24-44
|19
|
14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|
15
|Химки
|22
|3
|4
|15
|19-50
|13
|
16
|Торпедо
|22
|3
|4
|15
|15-35
|13
|15.04
|14:00
|
Кр. Советов – Химки
|- : -
|15.04
|14:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|15.04
|16:30
|
Сочи – Краснодар
|- : -
|15.04
|16:30
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|15.04
|19:00
|
Торпедо – Спартак
|- : -
|16.04
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|16.04
|16:30
|
Факел – Ахмат
|- : -
|16.04
|19:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|12
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|20
|1
|4