Рязанцев высказался об уходе Бердыева из «Сочи»

Нападающий «Торпедо» Александр Рязанцев прокомментировал увольнение с поста наставника «Сочи» Курбана Бердыева.

«Тот срок, что Бердыев провел в «Сочи», слишком маленький для того, чтобы выстроить свою игру. Тем более у команды есть время: она не борется за призовые места и не вылетает. Не знаю, о чем они договорились, но что-то пошло не так. За эту часть чемпионата Курбан Бердыев мог бы выстроить систему. Потом взяли бы нужных футболистов, укрепили бы позиции и, возможно, боролись бы за медали», — приводит слова Рязанцева «Чемпионат».

10 апреля, стало известно о том, что Бердыев покинул пост главного тренера «Сочи». Исполняющим обязанности будет назначен Дмитрий Хохлов.

Под руководством 70-летнего специалиста сочинский клуб в пяти матчах одержал две победы и потерпел три поражения.

«Сочи» занимает девятое место в РПЛ, набрав 31 очко.