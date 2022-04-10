На 27-й минуте матча 24-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Арсенал» арбитр Владислав Безбородов после вмешательства видеоассистентов Анатолия Жабченко и Екатерины Курочкиной посмотрел видеозапись и ошибочно отменил гол тульской команды.

Судья решил, что в момент голевой атаки гостей Урош Радакович нарушил правила в борьбе с Самюэлем Жиго. Но в том эпизоде в штрафной площади красно-белых шла обычная борьба за позицию. Оба игрока использовали руки — защитник «Спартака» не давал сопернику приблизиться к воротам, а тульский футболист пытался это сделать. В итоге Жиго оступился, потерял равновесие и упал.

«Спартак» — «Арсенал». Скриншот трансляции.

«Спартак» — «Арсенал». Скриншот трансляции.

Судья решил, что это стало следствием фола со стороны Радаковича. Но, во-первых, с этим следует не согласиться. Во-вторых, это совершенно не похоже на Безбородова, которого я знаю много лет, как рефери, позволявшего вести такую борьбу и не раз не обращавшего внимания на такие единоборства.

«Спартак» — «Арсенал». Скриншот трансляции.

«Спартак» — «Арсенал». Скриншот трансляции.

Возможно, сказалось то, что ранее арбитр не назначил 11-метровый удар в пользу «Спартака». Два решения не в пользу красно-белых, в чьих матчах в последнее время много споров вокруг судейства, могли быть восприняты соответственно.