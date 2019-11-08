Бериша из-за травмы не сможет помочь «Ахмату» до конца года

Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша получил травму и не сможет принять участие в оставших матчах команды до конца 2019 года, информирует пресс-служба грозненцев. У 28-летнего футболиста сборной Косово выявлен надрыв сухожилия приводящей мышцы правого бедра.

«Бериша отправился на лечение в швейцарскую клинику. По прогнозам, на восстановления игрока потребуется до 6 недель», — говорится в Twitter «Ахмата».

В текущем сезоне Бериша провел 17 матчей за «Ахмат» и забил три гола.