Березуцкий рассказал о травме и контракте Дзагоева

Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал о ситуации с контрактом полузащитника Алана Дзагоева и о травме футболиста.

«У него в позапрошлом матче немного воспалился ахилл, а перед прошлой игрой немного болела икра. С ним все хорошо, он тренировался. Икра заболела после позавчерашней тренировки. С ним ничего страшного, он готов. Максимум — два дня паузы. 16 числа он начинает работать с командой.



Контракт Алана? Не знаю, он ведет переговоры с клубом. Я тоже жду. Это задача клуба и Алана — договориться. Насколько я знаю, все должно быть нормально. Эта новость не закончена, все зависит от руководства клуба и Алана. Этого может не произойти, но, на мой взгляд, все должно быть хорошо», — сказал в интервью YouTube-каналу красно-синих Березуцкий.

Дзагоев выступал за ЦСКА с января 2008 года. По окончании сезона-2020/21 контракт 31-летнего россиянина с армейцами истек, сейчас игрок находится в статусе свободного агента, но провел с красно-синими сборы в Австрии.