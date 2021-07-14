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Березуцкий рассказал о травме и контракте Дзагоева

12:38
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Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал о ситуации с контрактом полузащитника Алана Дзагоева и о травме футболиста.

«У него в позапрошлом матче немного воспалился ахилл, а перед прошлой игрой немного болела икра. С ним все хорошо, он тренировался. Икра заболела после позавчерашней тренировки. С ним ничего страшного, он готов. Максимум — два дня паузы. 16 числа он начинает работать с командой.

Контракт Алана? Не знаю, он ведет переговоры с клубом. Я тоже жду. Это задача клуба и Алана — договориться. Насколько я знаю, все должно быть нормально. Эта новость не закончена, все зависит от руководства клуба и Алана. Этого может не произойти, но, на мой взгляд, все должно быть хорошо», — сказал в интервью YouTube-каналу красно-синих Березуцкий.

Дзагоев выступал за ЦСКА с января 2008 года. По окончании сезона-2020/21 контракт 31-летнего россиянина с армейцами истек, сейчас игрок находится в статусе свободного агента, но провел с красно-синими сборы в Австрии.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=aWKpwZXl1iY&t=1s

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Иван Торопцев все материалы автора

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