Депутат Лебедев: «Реформы в нашем футболе необходимы. Мы скатились практически на самое дно»

Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев прокомментировал информацию о возможных реформах в регламенте проведения чемпионата России.

13 июля появилась информация о возможном реформировании лиг в отечественном футболе. Сообщалось, что розыгрыш РПЛ могут начать проводить по швейцарской системе: весной топ-6 турнирной таблицы играют два круга между собой, а команды с 7 по 16 место проводят один круг. В тот же день Российский футбольный союз выступил с заявлением, в котором представил четыре возможных варианта реформы футбольных лиг страны.

«Реформы в нашем футболе необходимы, все прекрасно это понимают. За несколько лет наш футбол скатился практически на самое дно. Нужно применять меры, чтобы не скатиться совсем в пропасть. РФС заключил контракт с голландской компанией. Эти люди уже поработали с Данией и Австрией. Результат у этих команд на прошедшем Евро куда лучше, чем у сборной России. Клубный футбол у них тоже начал расцветать. «Зальцбург» достойно показал себя в лиге чемпионов. Надеюсь, что реформы Hypercube дадут плоды в ближайшее время», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

По информации «СЭ», большинство клубов РПЛ выступят против реформы чемпионата по швейцарской системе.