Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Депутат Лебедев: «Реформы в нашем футболе необходимы. Мы скатились практически на самое дно»

12:40

Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев прокомментировал информацию о возможных реформах в регламенте проведения чемпионата России.

13 июля появилась информация о возможном реформировании лиг в отечественном футболе. Сообщалось, что розыгрыш РПЛ могут начать проводить по швейцарской системе: весной топ-6 турнирной таблицы играют два круга между собой, а команды с 7 по 16 место проводят один круг. В тот же день Российский футбольный союз выступил с заявлением, в котором представил четыре возможных варианта реформы футбольных лиг страны.

«Реформы в нашем футболе необходимы, все прекрасно это понимают. За несколько лет наш футбол скатился практически на самое дно. Нужно применять меры, чтобы не скатиться совсем в пропасть. РФС заключил контракт с голландской компанией. Эти люди уже поработали с Данией и Австрией. Результат у этих команд на прошедшем Евро куда лучше, чем у сборной России. Клубный футбол у них тоже начал расцветать. «Зальцбург» достойно показал себя в лиге чемпионов. Надеюсь, что реформы Hypercube дадут плоды в ближайшее время», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

По информации «СЭ», большинство клубов РПЛ выступят против реформы чемпионата по швейцарской системе.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Когда Черчесова могли уволить, я приезжал в сборную с травмой. А потом он не взял меня на ЧМ не по спортивному принципу». Интервью Глушакова
РФС разработал новую реформу российского футбола
Сборной России нужно обновление. Дзюба и еще пять игроков, которые могут уйти вслед за Черчесовым
«Единственный вариант победить Ислама Махачева — нокаут случайным ударом. В остальных случаях он надерет вам зад»
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
1
Офсайд