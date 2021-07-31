Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал победу над ЦСКА (2:1) во втором туре Тинькофф РПЛ.

«Я бы не сказал, что было два разных тайма. Люблю мою команду, хочу поздравить ребят с победой. Это ответ всем, кто думал, что «Локомотив» умрет. Мы будем биться до последнего момента, такой характер у нас.

До 70-й минуты мы полностью владели игрой, но потом ЦСКА сделал хорошие замены. Тем не менее мы довели дело до победы. Готовимся к следующей игре, на очереди матч в Башкортостане.

Про слухи вокруг команды я сказал. У нас есть команда, я доволен этим. Поэтому я и был эмоционален сегодня. Очень хотелось победить, мы это заслужили».

Ранее сообщалось, что «Локо» могут покинуть несколько игроков. По данным польского изданиия Meczyki, полузащитник Гжегож Крыховяк согласовал контракт с «Краснодаром».