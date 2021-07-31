Марко Николич: «Победа — ответ всем, кто думал, что «Локомотив» умрет»
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал победу над ЦСКА (2:1) во втором туре Тинькофф РПЛ.
«Я бы не сказал, что было два разных тайма. Люблю мою команду, хочу поздравить ребят с победой. Это ответ всем, кто думал, что «Локомотив» умрет. Мы будем биться до последнего момента, такой характер у нас.
До 70-й минуты мы полностью владели игрой, но потом ЦСКА сделал хорошие замены. Тем не менее мы довели дело до победы. Готовимся к следующей игре, на очереди матч в Башкортостане.
Про слухи вокруг команды я сказал. У нас есть команда, я доволен этим. Поэтому я и был эмоционален сегодня. Очень хотелось победить, мы это заслужили».
Ранее сообщалось, что «Локо» могут покинуть несколько игроков. По данным польского изданиия Meczyki, полузащитник Гжегож Крыховяк согласовал контракт с «Краснодаром».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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