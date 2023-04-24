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Сегодня, 16:33

Белоус уверен, что отставка гендиректора «Крыльев Советов» не повлияет на судейство в РПЛ

Алина Савинова
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Бывший президент «Москвы» Юрий Белоус отреагировал на решение гендиректора «Крыльев Советов» Вадима Андреева подать в отставку в знак протеста против судейства в РПЛ.

«Если бы ушел глава РФС, тогда я бы сказал, что, может быть, это повлияет. А так смешно об этом слушать. Руководитель клуба подал в отставку. Дальше что? Поставят другого вместо него. Во-первых, это не такая влиятельная фигура в нашем футболе. Во-вторых, не так решаются эти вопросы. В-третьих, это системная проблема. Она существует не только в нашей стране, но и во всем мире. Посмотрел бы Андреев, как судят вторую лигу. Или как судят в Азии. Я не так давно был в Ташкенте и смотрел, как судьи принимают решения на матчах U-20. Вот это катастрофа!» — приводит «РБ Спорт» слова Белоуса.

24 апреля Андреев сообщил, что решил покинуть клуб из-за бездействия руководства РПЛ по вопросам судейства в матчах чемпионата России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-belous-gendirektor-kry-l-ev-sovetov-ne-takaya-vliyatel-naya-figura-ego-otstavka-ne-povliyaet-na-sudejstvo/
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РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Юрий Белоус
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 4 : 2
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 1 : 3
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 3 : 1
23.04 12:00
Урал – Ростов
 1 : 3
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 2 : 1
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 1 : 0
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 1 : 1
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 18
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 14 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 22 1 4
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