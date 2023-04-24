Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев заявил, что подал в отставку.

Андреев сообщил, что решил покинуть клуб из-за бездействия руководства РПЛ по вопросам судейства в матчах чемпионата России. По его мнению, «Крылья Советов» столкнулись с беспрецедентным судейством.

«Если официальные обращения в ЭСК не дают искомого результата и не влияют на улучшение качества судейства, то я хочу обратиться к футбольной общественности. Российский футбол не заслуживает того, что происходит прямо сейчас. Не заслуживает такого судейства, не заслуживает бездействия и абсолютного равнодушия футбольных органов.

Исчерпав все возможные варианты конструктивного обсуждения, я подаю в отставку с поста генерального директора футбольного клуба «Крылья Советов» в знак протеста против судейства в матчах лиги. Надеюсь, что своим решением я еще раз обращу внимание на то, что происходит в российском футболе и хоть что-то в нем поменяется», — говорится в заявлении Андреева.

Функционер занимал свой пост в «Крыльях» с мая 2021 года. После 24 туров РПЛ самарский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков.