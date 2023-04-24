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Сегодня, 13:00

Андреев — об уходе из «Крыльев Советов»: «Я подаю в отставку в знак протеста против судейства в матчах лиги»

Андреев подал в отставку с поста гендиректора «Крыльев Советов»
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев.
Вадим Андреев.
Фото ФК &quot;Крылья Советов&quot;

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев заявил, что подал в отставку.

Андреев сообщил, что решил покинуть клуб из-за бездействия руководства РПЛ по вопросам судейства в матчах чемпионата России. По его мнению, «Крылья Советов» столкнулись с беспрецедентным судейством.

«Если официальные обращения в ЭСК не дают искомого результата и не влияют на улучшение качества судейства, то я хочу обратиться к футбольной общественности. Российский футбол не заслуживает того, что происходит прямо сейчас. Не заслуживает такого судейства, не заслуживает бездействия и абсолютного равнодушия футбольных органов.

Исчерпав все возможные варианты конструктивного обсуждения, я подаю в отставку с поста генерального директора футбольного клуба «Крылья Советов» в знак протеста против судейства в матчах лиги. Надеюсь, что своим решением я еще раз обращу внимание на то, что происходит в российском футболе и хоть что-то в нем поменяется», — говорится в заявлении Андреева.

Функционер занимал свой пост в «Крыльях» с мая 2021 года. После 24 туров РПЛ самарский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков.

ФК Крылья Советов (Самара)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 4 : 2
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 1 : 3
22.04 19:00
Зенит – Динамо
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Урал – Ростов
 1 : 3
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 2 : 1
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 1 : 0
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ЦСКА – Локомотив
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Зенит

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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П
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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И К Ж
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