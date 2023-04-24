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Сегодня, 16:31

Мостовой считает, что у «Спартака» будет небольшое преимущество в матче с «Краснодаром»

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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» оценил шансы московской команды в матче против «Краснодара» в 24-м туре РПЛ.

«Шансы равны, потому что плохая форма «Спартака» не может постоянно продолжаться. Они должны быть мотивированы, после того, что они сделали в игре с «Акроном». Будет интересно посмотреть. «Краснодар» вроде играет неплохо, но тоже есть свои минусы. Мы помним их последнюю игру в кубке. За две минуты умудрились пропустить. Небольшое преимущество «Спартака» из-за мотивации и своего стадиона. Слабая оборона? С «Акроном» мы видели, что там был проходной двор. Но у «Краснодара» тоже есть свои потери. Во многих командах есть минусы. Для этого в команде держится не 11 футболистов, а 20 с лишним. Выходите и доказывайте», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Матч между командами пройдет в Москве 24 апреля, начало — в 19.00 мск. «Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России (45 очков). «Краснодар» идет на 7-й позиции (38 очков).

Александр Мостовой
Футбол
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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30 тур
22.04 14:00
Химки – Торпедо
 4 : 2
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 1 : 3
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 3 : 1
23.04 12:00
Урал – Ростов
 1 : 3
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 2 : 1
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 1 : 0
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 1 : 1
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 18
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 14 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 22 1 4
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