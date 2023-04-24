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Сегодня, 16:39

Иванов считает, что судейские проблемы могли повлиять на решение Андреева покинуть «Крылья»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на отставку гендиректора «Крыльев Советов» Вадима Андреева после матча 24-го тура чемпионата России с «Пари НН» (2:1).

«Это его решение, я не могу за него решать. Что я могу сказать? Он посчитал так. Есть ли проблемы в судействе, которые могли так на него повлиять? Наверное, есть, если вы смотрели вчерашнюю игру», — приводит слова Иванова Metaratings.ru.

24 апреля Андреев заявил, что подал в отставку с поста генерального директора «Крыльев Советов». Специалист отметил, что покинул клуб из-за бездействия руководства РПЛ по вопросам судейства в матчах чемпионата России.

Андреев занимал свой пост в «Крыльях» с мая 2021 года. После 24 туров РПЛ самарский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/ivanov-ob-otstavke-andreeva-navernoe-est-sudeiskie-problemy-kotorye-mogli-tak-na-nego-povliyat-245837/
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Белоус уверен, что отставка гендиректора «Крыльев Советов» не повлияет на судейство в РПЛ

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 4 : 2
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 1 : 3
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 3 : 1
23.04 12:00
Урал – Ростов
 1 : 3
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 2 : 1
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 1 : 0
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 1 : 1
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
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Зенит

 18
Квинси Промес

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Спартак

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Владимир Писарский

Крылья Советов

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П
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Краснодар

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Спартак

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Зенит

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