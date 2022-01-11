Брестское «Динамо» продлило аренду защитника «Сочи» Милютина
15:24
«Сочи» объявил о продлении аренды защитника Вадима Милютина в брестском «Динамо».
19-летний россиянин будет выступать за команду из Белоруссии до конца декабря 2022 года.
Вадим Милютин проведёт 2022-й год в брестском «Динамо» ???— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) January 11, 2022
Между клубами заключена договорённость об аренде 19-летнего защитника системы «Сочи».
? Отметим, что отрезок минувшего года Вадим также провёл в составе брестчан.
Желаем удачи, Вадим! ???? pic.twitter.com/et4iYMoSpX
Милютин перешел в «Динамо» на правах аренды в июле 2021 года. Защитник провел 10 матчей за команду и забил 1 гол.
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