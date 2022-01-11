Брестское «Динамо» продлило аренду защитника «Сочи» Милютина

«Сочи» объявил о продлении аренды защитника Вадима Милютина в брестском «Динамо».

19-летний россиянин будет выступать за команду из Белоруссии до конца декабря 2022 года.

Вадим Милютин проведёт 2022-й год в брестском «Динамо» ???



Между клубами заключена договорённость об аренде 19-летнего защитника системы «Сочи».



? Отметим, что отрезок минувшего года Вадим также провёл в составе брестчан.



Желаем удачи, Вадим! ???? pic.twitter.com/et4iYMoSpX — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) January 11, 2022

Милютин перешел в «Динамо» на правах аренды в июле 2021 года. Защитник провел 10 матчей за команду и забил 1 гол.