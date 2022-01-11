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Брестское «Динамо» продлило аренду защитника «Сочи» Милютина

15:24
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«Сочи» объявил о продлении аренды защитника Вадима Милютина в брестском «Динамо».

19-летний россиянин будет выступать за команду из Белоруссии до конца декабря 2022 года.

Милютин перешел в «Динамо» на правах аренды в июле 2021 года. Защитник провел 10 матчей за команду и забил 1 гол.

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Иван Торопцев все материалы автора

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