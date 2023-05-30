Белоголовцев: «Соболев подвел «Спартак». Ему нет никакого оправдания»

Актер и болельщик «Спартака» Сергей Белоголовцев считает, что нападающий Александр Соболев подвел московскую команду на финише чемпионата своей дисквалификацией.

«Конечно, Соболев сейчас подвел команду, поступил отвратительно. Ему нет никакого оправдания. Не знаю, как он дальше будет в «Спартаке». Он должен извиниться перед всеми громогласно. 4 матча дисквалификации — еще мало. Матч с ЦСКА смотрела огромная аудитория, мы привыкли, что игроки матерятся, но судьям надо жестко и на это реагировать. Это распущенность и вседозволенность этих юных миллионеров», — приводит «РБ Спорт» слова Белоголовцева.

Соболев дисквалифицирован на четыре игры за грубый жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши в матче 28-го тура чемпионата России (2:1).

На данный момент «Спартак» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 54 очка.