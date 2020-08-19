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Беленов вышел на третье место по отраженным пенальти

17:17
Александр Буленов. Фото ФК «Уфа».
Александр Буленов. Фото ФК «Уфа».
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В матче третьего тура чемпионата России против «Спартака» Александр Беленов отразил 11-метровый удар от Джордана Ларссона. Голкипер «Уфы» в 11-й раз в справился с пенальти в игре премьер-лиги, выйдя на третье место по этому показателю. По 10 отраженных пенальти есть в активе у Сергея Рыжикова и Руслана Нигматуллина, по 14 — у Игоря Акинфеева и Романа Березовского.

При этом пенальтисты шесть раз не смогли попасть в створ ворот Беленова с 11 метров, что позволяет вратарю «Уфы» подобраться к российскому рекорду по непропущенным пенальти. Его соперники допустили 17 осечек, оппоненты Акинфеева и Березовского — по 18. (Кирилл Бурдаков)

Вратари, чаще всего не пропускавшие с пенальти

Игрок

Клубы

Пенальти

Отразил

Мимо/штанга

Не забито

Игорь Акинфеев

ЦСКА

53

14

4

18

Роман Березовский

Зенит, Торпедо, Динамо, Химки

52

14

4

18

Александр Беленов

Спартак, Кубань, Анжи, Уфа

44

11

6

17

Сергей Рыжиков

Сатурн, Локомотив, Томь, Рубин, Кр.Советов, Тамбов

43

10

2

12

Руслан Нигматуллин

КАМАЗ, Спартак, Локомотив, ЦСКА, Терек

35

10

2

12

Андрей Новосадов

КАМАЗ, ЦСКА, Локомотив НН, Торпедо-ЗИЛ

30

9

3

12

Илья Близнюк

Ростсельмаг, Алания, Томь, Шинник

29

8

4

12

Вячеслав Малафеев

Зенит

41

7

4

11

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