Беленов вышел на третье место по отраженным пенальти
В матче третьего тура чемпионата России против «Спартака» Александр Беленов отразил 11-метровый удар от Джордана Ларссона. Голкипер «Уфы» в 11-й раз в справился с пенальти в игре премьер-лиги, выйдя на третье место по этому показателю. По 10 отраженных пенальти есть в активе у Сергея Рыжикова и Руслана Нигматуллина, по 14 — у Игоря Акинфеева и Романа Березовского.
При этом пенальтисты шесть раз не смогли попасть в створ ворот Беленова с 11 метров, что позволяет вратарю «Уфы» подобраться к российскому рекорду по непропущенным пенальти. Его соперники допустили 17 осечек, оппоненты Акинфеева и Березовского — по 18. (Кирилл Бурдаков)
Вратари, чаще всего не пропускавшие с пенальти
|
Игрок
|
Клубы
|
Пенальти
|
Отразил
|
Мимо/штанга
|
Не забито
|
Игорь Акинфеев
|
ЦСКА
|
53
|
14
|
4
|
18
|
Роман Березовский
|
Зенит, Торпедо, Динамо, Химки
|
52
|
14
|
4
|
18
|
Александр Беленов
|
Спартак, Кубань, Анжи, Уфа
|
44
|
11
|
6
|
17
|
Сергей Рыжиков
|
Сатурн, Локомотив, Томь, Рубин, Кр.Советов, Тамбов
|
43
|
10
|
2
|
12
|
Руслан Нигматуллин
|
КАМАЗ, Спартак, Локомотив, ЦСКА, Терек
|
35
|
10
|
2
|
12
|
Андрей Новосадов
|
КАМАЗ, ЦСКА, Локомотив НН, Торпедо-ЗИЛ
|
30
|
9
|
3
|
12
|
Илья Близнюк
|
Ростсельмаг, Алания, Томь, Шинник
|
29
|
8
|
4
|
12
|
Вячеслав Малафеев
|
Зенит
|
41
|
7
|
4
|
11