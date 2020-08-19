Беленов вышел на третье место по отраженным пенальти

В матче третьего тура чемпионата России против «Спартака» Александр Беленов отразил 11-метровый удар от Джордана Ларссона. Голкипер «Уфы» в 11-й раз в справился с пенальти в игре премьер-лиги, выйдя на третье место по этому показателю. По 10 отраженных пенальти есть в активе у Сергея Рыжикова и Руслана Нигматуллина, по 14 — у Игоря Акинфеева и Романа Березовского.

При этом пенальтисты шесть раз не смогли попасть в створ ворот Беленова с 11 метров, что позволяет вратарю «Уфы» подобраться к российскому рекорду по непропущенным пенальти. Его соперники допустили 17 осечек, оппоненты Акинфеева и Березовского — по 18. (Кирилл Бурдаков)

Вратари, чаще всего не пропускавшие с пенальти