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Сегодня, 21:50

Байрамян: «Не было установки играть против Глушенкова по-особенному»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян в комментарии для «СЭ» рассказал об установке команды на игру с «Зенитом» (0:5) в рамках 3-го тура РПЛ.

— Перед матчем была установка действовать с Глушенковым по-особенному?

— Нет, честно вообще нет.

— Не считаешь, что в этом может быть причина? Дали ему слишком много свободы.

— Наверное, если бы играли как-то особенно против Глушенкова, то другой бы человек освободился. А почему мы сейчас не говорим о Педро, который первый гол забил?

— Передачу сделал Глушенков.

— Это передача. А индивидуально убежать, обыграть один в один и забить?

— Там была хорошая передача, Педро убежал и забил.

— Это вы так считаете. Убежать от быстрого и скоростного защитника Ланговича это так легко? Нет, это нелегко. А он убежал под острым углом и исполнил под штангу. Вот вам и индивидуальное мастерство каждого футболиста.

«Зенит» набрал 9 очков и снова возглавил таблицу РПЛ. «Ростов» (4) остается четвертым в турнирной таблице.

В следующем туре ростовчане на своем поле примут «Рубин». Игра пройдет 9 августа. Команда Сергея Семака на день позже дома сыграет против московского «Динамо».

Хорен Байрамян
ФК Зенит
ФК Ростов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
8
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
12
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
13
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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3.08 15:00
Акрон – Динамо
 0 : 2
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 5 : 0
3.08 20:00
Рубин – Химки
 2 : 3
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
4.08 17:30
Факел – Краснодар
 - : -
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
4.08 20:30
Динамо Мх – Пари НН
 - : -
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