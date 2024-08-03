«Рубин» — «Химки»: Вера с пенальти вывел гостей вперед

«Химки» вышли вперед в матче против «Рубина» в третьем туре РПЛ — 3:2.

На 84-й минуте с пенальти отличился Лукас Вера. Это первый гол аргентинца за подмосковную команду.