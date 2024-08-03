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Сегодня, 21:47

«Рубин» — «Химки»: Вера с пенальти вывел гостей вперед

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Химки» вышли вперед в матче против «Рубина» в третьем туре РПЛ — 3:2.

На 84-й минуте с пенальти отличился Лукас Вера. Это первый гол аргентинца за подмосковную команду.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
03 авг, 20:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
2:3
Химки

Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Химки
2
1
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
8
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
12
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
13
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
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 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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