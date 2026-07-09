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Батраков: «Лично для меня Месси лучше, но Криштиану — великий футболист, профессионал»

Артем Бухаев
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Getty Images

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков рассказал, кого считает лучшим — Лионеля Месси или Криштиану Роналду.

— Месси или Роналду?

— Лично для меня — Месси. Но Криштиану — великий футболист, профессионал. Кому-то нравится тот или иной игрок, но они в целом оба в порядке.

Месси — 10-кратный чемпион Испании, 4-кратный победитель Лиги чемпионов, 2-кратный чемпион Франции, 2-кратный победитель Кубка Америки и чемпион мира, также аргентинец — 8-кратный обладатель премии «Золотой мяч». Роналду — 5-кратный победитель Лиги чемпионов, 3-кратный чемпион Англии, 2-кратный чемпион Испании и Италии, чемпион Европы. Португалец получал награду «Золотой мяч» 5 раз за карьеру.

Криштиану Роналду — лучший бомбардир в истории футбола, он забил 976 голов за карьеру. Лионель Месси занимает второе место по этому показателю, у него 919 мячей. Также Роналду — лидер по числу голов на уровне сборных (146), Месси — второй по этому показателю со 125 мячами.

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Алексей Батраков
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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«Рубин» — «Динамо»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Родина»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
Результаты / календарь
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:30 Спартак – Рубин - : -
18.10 20:45 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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