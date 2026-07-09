Батраков: «Лично для меня Месси лучше, но Криштиану — великий футболист, профессионал»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков рассказал, кого считает лучшим — Лионеля Месси или Криштиану Роналду.

— Месси или Роналду?

— Лично для меня — Месси. Но Криштиану — великий футболист, профессионал. Кому-то нравится тот или иной игрок, но они в целом оба в порядке.

Месси — 10-кратный чемпион Испании, 4-кратный победитель Лиги чемпионов, 2-кратный чемпион Франции, 2-кратный победитель Кубка Америки и чемпион мира, также аргентинец — 8-кратный обладатель премии «Золотой мяч». Роналду — 5-кратный победитель Лиги чемпионов, 3-кратный чемпион Англии, 2-кратный чемпион Испании и Италии, чемпион Европы. Португалец получал награду «Золотой мяч» 5 раз за карьеру.

Криштиану Роналду — лучший бомбардир в истории футбола, он забил 976 голов за карьеру. Лионель Месси занимает второе место по этому показателю, у него 919 мячей. Также Роналду — лидер по числу голов на уровне сборных (146), Месси — второй по этому показателю со 125 мячами.