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9 июля, 21:47

Семак — о том, что «Динамо» не хочет продавать Тюкавина в «Зенит»: «Это не мое дело»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Константин Тюкавин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил «СЭ» на вопрос о том, как он относится к отказу «Динамо» продавать нападающего Константина Тюкавина в клуб из Санкт-Петербурга.

В мае «СЭ» сообщал, что «Зенит» этим летом готов сделать предложение по Тюкавину, однако руководство московской команды впоследствии неоднократно заявляло, что не планирует отпускать футболиста.

По данным «СЭ», «Динамо» не согласится на трансфер Тюкавина в «Зенит» даже в случае, если получит предложение в размере 30 миллионов евро.

«Понимаю ли я упорство «Динамо» в вопросе трансфера Тюкавина? Это не мое дело. Я тренирую, а не занимаюсь трансферами», — заявил Семак «СЭ».

Тюкавин — воспитанник «Динамо». В сезоне-2025/26 форвард забил 13 голов и сделал 6 результативных передач в 31 матче за бело-голубых во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего россиянина в 17 миллионов евро.

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Константин Тюкавин
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 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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