Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Батраков: «Партнеры в «Локомотиве» помогают и на поле, и в жизни»

Артем Бухаев
Корреспондент
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков рассказал, как отреагировал на то, что его признали лучшим молодым игроком сезона-2025/26 на WINLINE премии РПЛ.

«Партнеры приспускают? Это образно. И на футбольном поле, и на тренировке я могу не добежать — партнеры всегда скажут, что нужно делать до конца. Базовые моменты. Очень благодарен партнерам по команде, что помогают и на поле, и в жизни. Весна не такая результативная, но это можно связать с игрой команды — мы все зависим друг от друга. В любом случае рад получить награду», — сказал Батраков.

Батраков — воспитанник «Локомотива». В сезоне-2025/26 хавбек забил 17 голов и сделал 12 результативных передач в 36 матчах за железнодорожников во всех турнирах.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Алексей Батраков
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Читайте также
«Быки» продолжают жаловаться на судей и верить в Пальцева, а теперь проигрывают даже «Факелу». Что творится с «Краснодаром»
Батраков голом «Барселоне» встал в один ряд с Карпиным, Мостовым и Аршавиным
«Здесь особенное, особенное место». Овечкин открыл прощальный тур в НХЛ
Популярное видео
«Рома» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Фенербахче»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Фенербахче»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Порту»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Порту»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — АЕК: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — АЕК: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
ЛАСК — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
ЛАСК — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Комо»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Комо»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Интер» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Викинг» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Викинг» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Лилль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Лилль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Наполи»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Наполи»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Барселона»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Барселона»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Сабах» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Сабах» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Ланс» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Ланс» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Родина»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Родина»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2026: межсезонье, трансферы и сборы, новый чемпионат
Неуд ЦСКА и знак вопроса для «Зенита». Оцениваем трансферы всех клубов РПЛ
Клубы РПЛ заработали более 100 миллионов евро. Итоги летнего трансферного окна в России
Итог трансферного лета для «Зенита»: Луиса Энрике не продал, центр поля не укрепил. Но плюсы тоже есть
В РПЛ закрылось летнее трансферное окно
Закрытие трансферного окна РПЛ: «Спартак» отказался от Самородова, два новичка «Динамо» и другие переходы — онлайн
В «Родине» объяснили подписание Бекао: «Определенную роль сыграл опыт успешной игры за ЦСКА»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Батраков не стал отвечать на вопрос о своем будущем в «Локомотиве»

Батраков: «Лично для меня Месси лучше, но Криштиану — великий футболист, профессионал»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:30 Спартак – Рубин - : -
18.10 20:45 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости