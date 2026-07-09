Батраков: «Партнеры в «Локомотиве» помогают и на поле, и в жизни»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков рассказал, как отреагировал на то, что его признали лучшим молодым игроком сезона-2025/26 на WINLINE премии РПЛ.

«Партнеры приспускают? Это образно. И на футбольном поле, и на тренировке я могу не добежать — партнеры всегда скажут, что нужно делать до конца. Базовые моменты. Очень благодарен партнерам по команде, что помогают и на поле, и в жизни. Весна не такая результативная, но это можно связать с игрой команды — мы все зависим друг от друга. В любом случае рад получить награду», — сказал Батраков.

Батраков — воспитанник «Локомотива». В сезоне-2025/26 хавбек забил 17 голов и сделал 12 результативных передач в 36 матчах за железнодорожников во всех турнирах.