Батраков: «Если получится стать лучшим бомбардиром РПЛ, буду рад, но для меня цели команды выше»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков ответил на вопросы журналистов перед возобновлением сезона РПЛ.

— Что нужно сделать «Локомотиву», чтобы побороться за медали?

— Работать на сборах. Улучшить те аспекты, которых нам не хватило в первой части.

— У тебя есть куда еще расти?

— Есть много аспектов, в которых нужно расти. Буду прибавлять в них.

— Ставишь цель стать лучшим бомбардиром лиги?

— Это моя не первостепенная задача. Если получится, то буду рад. Но для меня цели команды выше, — сказал Батраков.

В этом сезоне 20-летний полузащитник провел 23 матча во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 6 результативных передач. На данный момент он с 11 голами лидирует в гонке бомбардиров РПЛ.