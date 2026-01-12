Баринов — об интересе АЕК: «Мы общаемся с Николичем, но это личное общение»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал информацию о возможном переходе в греческий АЕК.

Ранее 29-летний футболист приехал на медосмотр с «Локомотивом».

— Писали про интерес АЕК. У тебя был разговор с Николичем?

— Мы общаемся с Марко, но это личное общение.

— Если «Локомотив» предложит новый контракт, то ты останешься?

— Не знаю. Задавайте все вопросы моим представителям, — сказал Баринов.

В этом сезоне Баринов провел 24 матча во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 7 результативных передач. Летом 2026 года у полузащитника заканчивается контракт с «Локомотивом».