«Динамо» — «Урал»: видеообзор матча

«Динамо» на своем поле уступило «Уралу» в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ со счетом 2:3.

В составе хозяев отличились Арсен Захарян и Клинтон Нжи. У гостей дубль сделал Эрик Бикфалви, еще один гол на счету Даниэла Мишкича.

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча: