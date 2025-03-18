Барко назвал справедливой победу «Спартака» над «Зенитом»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о значении победы над «Зенитом» 2:1) в 21-м туре РПЛ.

— Что для вас значит победа над «Зенитом»?

— По правде говоря, я очень счастлив, думаю, это игра, которую мы должны были сыграть с душой. Считаю, что мы сделали это и справедливо стали победителями.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 43 очками. «Зенит» также набрал 43 очка за 21 матч, но идет на третьей строчке, уступая красно-белым по дополнительным показателям.

Лидером таблицы является «Краснодар» с 46 очками.