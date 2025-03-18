Футбол
18 марта, 16:45

Барко назвал справедливой победу «Спартака» над «Зенитом»

Микеле Антонов
Корреспондент
Эсекьель Барко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о значении победы над «Зенитом» 2:1) в 21-м туре РПЛ.

— Что для вас значит победа над «Зенитом»?

— По правде говоря, я очень счастлив, думаю, это игра, которую мы должны были сыграть с душой. Считаю, что мы сделали это и справедливо стали победителями.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 43 очками. «Зенит» также набрал 43 очка за 21 матч, но идет на третьей строчке, уступая красно-белым по дополнительным показателям.

Лидером таблицы является «Краснодар» с 46 очками.

  • петя

    А как Херакович валил всех они не указали! Как били Мартина и Барко! Обычные педарасы наглые и подлые! Облажались и дерьмо.м мажут других!

    19.03.2025

  • НВ

    его спросил журналист, а вот тебя, действительно никто не спрашивал.

    19.03.2025

  • НВ

    Барко, спасибо тебе и команде за эмоции.... за ваш огненный настрой и желание биться!!!!!!

    19.03.2025

  • Корнелий Шнапс

    согласен, не всё осталось во впечатлениях

    18.03.2025

  • volish17

    Спартак сыграл хорошо , но может сыграть ещё сильней ,это все таки не максимум . Соперник переодически отбивался ,лишь редко угрожал Спартаку . Надо оттачивать свои преимущество в голы. Каманду надо поздравить, то что ребята были заряжены на победу и её добыли . Столько лет без побед и вот она у нас на ладоне , СПАРТАК ЧЕМПИОН !!! ВЕРИМ!!!

    18.03.2025

  • Роман Морковкин

    Дело вкуса, конечно, но на мой взгляд, лучшим в матче всё же был Мартинс. Но вклад Барко в победу команды несомненно велик. Одно только то, что Есика держат по несколько обороняющихся футболистов уже дорогого стоит. Не могу и вспомнить, кого из футболистов Спартака в последнее время так боялись соперники, разве что Промеса и то не всегда.

    18.03.2025

  • Роман Морковкин

    Если добро побеждает зло, это по умолчанию справедливо. А вот с душой, Есик, вы обязаны играть всегда, вам за это бабло платят немалое. Впрочем, можете и бездушно играть, главное - побеждать.

    18.03.2025

  • LifeTV

    Я тоже считаю победу над нынешним Зенитом заслуженной. Хотя .. 2-1 это мало. Надо было 2-0 или 3-1. Ну да ладно. Пожелаю Спартаку очков не терять и обойти Краснодар. Что-то мне не очень нравится как он играет Не чемпионская команда.

    18.03.2025

  • Faierman 32

    А кто такой Барко,что "он зря не скажет"?

    18.03.2025

  • Сергей ЕФРЕМОВ

    А его кто спрашивал? Ты смотри – разговорчивый какой оказался...

    18.03.2025

  • Антон Саныч

    То, что по делу, я не против. Но может мы разные матчи смотрели? А как же 2 мяча, которые вытащил Максименко? С полуудара Мостового и удара головой Нино? )

    18.03.2025

  • Адекватный спартач

    Барко не уползал. Его Станкович уносил.

    18.03.2025

  • Корнелий Шнапс

    Он прав, всё по делу, Зенит запомнился только криками скамейки и одним ударом, а на Спартак было интересно смотреть.

    18.03.2025

  • невропатолог176

    если ты смотрел матч, а ты его не смотррел. То для меня Барко лучший. Видел бы ты как он он уползал с поля выложившись на 120%

    18.03.2025

  • инок

    "Считаю, что мы сделали это и справедливо стали победителями." ---- Ну уж если Барко так говорит, а он зря не скажет, то Спартак по праву стал победителем в игре с Зенитом.))

    18.03.2025

    • Metaratings: «Спартаку» предлагали приобрести нападающего «Интера» Тареми

    Барко считает победу над «Зенитом» важным шагом к возможному чемпионству
