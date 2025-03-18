Барко считает победу над «Зенитом» важным шагом к возможному чемпионству

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко в разговоре с «СЭ» оценил шансы красно-белых на чемпионство.

«Нужно идти от игры к игре. Думаю, благодаря победе «Зенитом» мы сделали очень важный шаг — обыграли одного из лидеров. Но мы должны продолжать работать. Ведь впереди еще много матчей», — сказал Барко «СЭ».

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 43 очками. «Зенит» также набрал 43 очка за 21 матч, но идет на третьей строчке, уступая красно-белым по дополнительным показателям.

Лидером таблицы является «Краснодар» с 46 очками.