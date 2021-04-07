Гончаренко впервые посетил стадион «Краснодара» в качестве главного тренера команды

«Краснодар» опубликовал в официальном Twitter клуба видео с участием нового главного тренера команды, Виктора Гончаренко.

В ролике 43-летний белорусский специалист посещает стадион команды, «Арена Краснодар».

«Добро пожаловать, Виктор Михайлович», — говорится в публикации.

Гончаренко покинул пост главного тренера московского ЦСКА 22 марта 2021 года. Его место занял хорватский специалист Ивица Олич. 6 апреля «Краснодар» объявил о назначении белоруса главным тренером команды.

После 24 туров Тинькофф РПЛ «быки» занимают 10-е место в турнирной таблице, набрав 34 очка. 11 апреля команда проведет первый матч под руководством нового тренера против тульского «Арсенала» в рамках 25-го тура чемпионата России.