Баринов предрек «смерть» «Локомотиву» после поражения от тульского «Арсенала»

Актер, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с «СЭ» отреагировал на гостевое поражение «Локомотива» от тульского «Арсенала» (1:3) в матче 16-го тура Тинькофф РПЛ.

«Мне кажется, это с немцами, с игроками, со стилем игры была авантюра. Шашки на голо это скорее по нашему, для немцев это не свойственно, как ни странно. Но тем не менее понеслись и десять человек в лазарете. Чтобы давать другой стиль команде, нужно ее знать, а он ее только увидел. Пришли люди, которые не имеют никакого отношения к «Локомотиву». Над клубом постоянно ставят эксперименты: то Смородскую подпустили, то Кикнадзе, теперь немцы. Все решает генеральный спонсор», — сказал Баринов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Также народный артист России высказался о судьбе «Локомотива» после ухода Ральфа Рангника на пост главного тренера в «Манчестер Юнайтед».

«У нас погибает клуб, а все радуются, что человек из нашего чемпионата ушел в «Манчестер Юнайтед». Если дальше так пойдут дела, то «Локомотив» может ждать судьба «Сатурна», «Торпедо». Нужно менять всю консерваторию», — добавил Баринов.

«Локомотив» (25 очков) после поражения от «Арсенала» (16 очков) опустился на четвертую строчку Тинькофф РПЛ. Тульский клуб после победы вышел из зоны стыков и расположился на двенадцатой позиции.