Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Баринов предрек «смерть» «Локомотиву» после поражения от тульского «Арсенала»

21:33
Теги:

Актер, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с «СЭ» отреагировал на гостевое поражение «Локомотива» от тульского «Арсенала» (1:3) в матче 16-го тура Тинькофф РПЛ.

«Мне кажется, это с немцами, с игроками, со стилем игры была авантюра. Шашки на голо это скорее по нашему, для немцев это не свойственно, как ни странно. Но тем не менее понеслись и десять человек в лазарете. Чтобы давать другой стиль команде, нужно ее знать, а он ее только увидел. Пришли люди, которые не имеют никакого отношения к «Локомотиву». Над клубом постоянно ставят эксперименты: то Смородскую подпустили, то Кикнадзе, теперь немцы. Все решает генеральный спонсор», — сказал Баринов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Также народный артист России высказался о судьбе «Локомотива» после ухода Ральфа Рангника на пост главного тренера в «Манчестер Юнайтед».

«У нас погибает клуб, а все радуются, что человек из нашего чемпионата ушел в «Манчестер Юнайтед». Если дальше так пойдут дела, то «Локомотив» может ждать судьба «Сатурна», «Торпедо». Нужно менять всю консерваторию», — добавил Баринов.

«Локомотив» (25 очков) после поражения от «Арсенала» (16 очков) опустился на четвертую строчку Тинькофф РПЛ. Тульский клуб после победы вышел из зоны стыков и расположился на двенадцатой позиции.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 16-й тур
29 нояб, 19:00. Арсенал (Тула)
Арсенал Т
3:1
Локомотив
Голы
Хлусевич, 17 (1:0), Марков, 40 (2:0), Марков, 58 (3:0), Пабло, 90+3 (3:1)
Арсенал Т
Коченков Сокол Радакович Смольников (Давиташвили, 83 ) Степанов Гулиев Кангва Костадинов (Камболов, 75 ) Хлусевич Марков (Луценко, 66 ) Кангва
Локомотив
Худяков Едвай Ненахов Мурило (Пабло, 46) Рыбус (Рыбчинский, 61) Марадишвили Баринов Бека Бека (Бабкин, 76) Петров (Борисенко, 69) Смолов (Зинович, 69) Лисакович
Предупреждения
Костадинов 73, Хлусевич 77, Камболов 84  -  Рыбус 53, Едвай 60, Лисакович 71
Судьи
Москалев (Воронеж) Болховитин (Ленинградская область) Большаков (Санкт-Петербург)
ВАР
Безбородов (Санкт-Петербург) Богач (Люберцы)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Такой футбол нам не нужен! ЦСКА с «Зенитом» показали, почему сборная так сыграла в Сплите
В Греции призвали НАТО переключить внимание с России на реальные проблемы
3
1
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 16-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Зенит» и другие игры, новости и обзоры