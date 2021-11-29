Витория подбирается к антирекорду «Спартака»
«Спартак» не смог превзойти на выезде «Уфу» (1:1) и продлил свою безвыигрышную серию в чемпионате России до шести матчей. После успеха против «Ахмата» спартаковцы уступили «Зениту» (1:7) и «Краснодару» (1:2), а также, помимо башкирской команды, поделили очки с «Динамо» (2:2), «Ростовом» (1:1) и «Локомотивом» (1:1). Дольше без побед москвичи обходились только в сезоне-2004, когда под руководством Невио Скалы не набирали больше одного очка в семи турах подряд.
Самые продолжительные безвыигрышные серии «Спартака» в чемпионатах России
|
Сезон
|
Тренер
|
И
|
Н
|
П
|
М
|
Как прервали
|
2004
|
Невио Скала
|
7
|
1
|
6
|
4-16
|
Алания (г) — 2:0
|
2019/20
|
Олег Кононов (4), Сергей Кузнецов (1), Доменико Тедеско (1)
|
6
|
1
|
5
|
3-8
|
Локомотив (г) — 3:0
|
2002-2003
|
Олег Романцев
|
6
|
2
|
4
|
5-9
|
Уралан (г) — 2:1
|
2014/15-2015/16
|
Мурат Якин (5), Дмитрий Аленичев (1)
|
6
|
3
|
3
|
9-16
|
Краснодар (г) — 1:0
|
2021/22
|
Руй Витория
|
6
|
4
|
2
|
7-13
|
?
|
2005
|
Александр Старков
|
6
|
4
|
2
|
4-4
|
Ростов (д) — 2:0
Вместе со «Спартаком» с 10-го тура не могут победить «Нижний Новгород» и «Урал». Антирекорд сезона тоже принадлежит екатеринбуржцам, но на пару с «Химками». У этих клубов в пассиве восьмиматчевые безвыигрышные серии.
Самые продолжительные безвыигрышные серии в чемпионате-2021/22
|
Команда
|
Туры
|
И
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
Урал
|
1-8
|
8
|
3
|
5
|
2-13
|
3
|
Химки
|
3-10
|
8
|
5
|
3
|
6-12
|
5
|
Нижний Новгород
|
11-16
|
6
|
1
|
5
|
4-16
|
1
|
Урал
|
11-16
|
6
|
4
|
2
|
2-4
|
4
|
Спартак
|
11-16
|
6
|
4
|
2
|
7-13
|
4
|
Рубин
|
8-12
|
5
|
2
|
3
|
4-9
|
2
|
Химки
|
12-16
|
5
|
3
|
2
|
4-10
|
3
«Уфа», даже пропустив с пенальти на последних секундах, осталась в списке клубов, которые имеют положительный баланс в противостоянии со «Спартаком». Компанию команде Алексея Стукалова составляют гранды — «Зенит» и ЦСКА, «Сочи», добившийся трех побед при ничьей и поражении, и дебютант сезона-2021/22 «Нижний Новгород».
Команды, у которых побед над «Спартаком» в чемпионате России больше, чем поражений.
|
Клуб
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
+/-
|
Зенит
|
55
|
22
|
15
|
18
|
95-78
|
+4
|
ЦСКА
|
61
|
25
|
14
|
22
|
81-79
|
+3
|
Сочи
|
5
|
3
|
1
|
1
|
6-4
|
+2
|
Уфа
|
16
|
6
|
5
|
5
|
19-17
|
+1
|
Нижний Новгород
|
1
|
1
|
0
|
0
|
2-1
|
+1
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