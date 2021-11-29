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Витория подбирается к антирекорду «Спартака»

21:35
Руй Витория. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Руй Витория. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Спартак» не смог превзойти на выезде «Уфу» (1:1) и продлил свою безвыигрышную серию в чемпионате России до шести матчей. После успеха против «Ахмата» спартаковцы уступили «Зениту» (1:7) и «Краснодару» (1:2), а также, помимо башкирской команды, поделили очки с «Динамо» (2:2), «Ростовом» (1:1) и «Локомотивом» (1:1). Дольше без побед москвичи обходились только в сезоне-2004, когда под руководством Невио Скалы не набирали больше одного очка в семи турах подряд.

Самые продолжительные безвыигрышные серии «Спартака» в чемпионатах России

Сезон

Тренер

И

Н

П

М

Как прервали

2004

Невио Скала

7

1

6

4-16

Алания (г) — 2:0

2019/20

Олег Кононов (4), Сергей Кузнецов (1), Доменико Тедеско (1)

6

1

5

3-8

Локомотив (г) — 3:0

2002-2003

Олег Романцев

6

2

4

5-9

Уралан (г) — 2:1

2014/15-2015/16

Мурат Якин (5), Дмитрий Аленичев (1)

6

3

3

9-16

Краснодар (г) — 1:0

2021/22

Руй Витория

6

4

2

7-13

?

2005

Александр Старков

6

4

2

4-4

Ростов (д) — 2:0

Вместе со «Спартаком» с 10-го тура не могут победить «Нижний Новгород» и «Урал». Антирекорд сезона тоже принадлежит екатеринбуржцам, но на пару с «Химками». У этих клубов в пассиве восьмиматчевые безвыигрышные серии.

Самые продолжительные безвыигрышные серии в чемпионате-2021/22

Команда

Туры

И

Н

П

М

О

Урал

1-8

8

3

5

2-13

3

Химки

3-10

8

5

3

6-12

5

Нижний Новгород

11-16

6

1

5

4-16

1

Урал

11-16

6

4

2

2-4

4

Спартак

11-16

6

4

2

7-13

4

Рубин

8-12

5

2

3

4-9

2

Химки

12-16

5

3

2

4-10

3

«Уфа», даже пропустив с пенальти на последних секундах, осталась в списке клубов, которые имеют положительный баланс в противостоянии со «Спартаком». Компанию команде Алексея Стукалова составляют гранды — «Зенит» и ЦСКА, «Сочи», добившийся трех побед при ничьей и поражении, и дебютант сезона-2021/22 «Нижний Новгород».

Команды, у которых побед над «Спартаком» в чемпионате России больше, чем поражений.

Клуб

И

В

Н

П

М

+/-

Зенит

55

22

15

18

95-78

+4

ЦСКА

61

25

14

22

81-79

+3

Сочи

5

3

1

1

6-4

+2

Уфа

16

6

5

5

19-17

+1

Нижний Новгород

1

1

0

0

2-1

+1

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Кирилл Бурдаков все материалы автора

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