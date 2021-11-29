Витория подбирается к антирекорду «Спартака»

«Спартак» не смог превзойти на выезде «Уфу» (1:1) и продлил свою безвыигрышную серию в чемпионате России до шести матчей. После успеха против «Ахмата» спартаковцы уступили «Зениту» (1:7) и «Краснодару» (1:2), а также, помимо башкирской команды, поделили очки с «Динамо» (2:2), «Ростовом» (1:1) и «Локомотивом» (1:1). Дольше без побед москвичи обходились только в сезоне-2004, когда под руководством Невио Скалы не набирали больше одного очка в семи турах подряд.

Самые продолжительные безвыигрышные серии «Спартака» в чемпионатах России

Сезон Тренер И Н П М Как прервали 2004 Невио Скала 7 1 6 4-16 Алания (г) — 2:0 2019/20 Олег Кононов (4), Сергей Кузнецов (1), Доменико Тедеско (1) 6 1 5 3-8 Локомотив (г) — 3:0 2002-2003 Олег Романцев 6 2 4 5-9 Уралан (г) — 2:1 2014/15-2015/16 Мурат Якин (5), Дмитрий Аленичев (1) 6 3 3 9-16 Краснодар (г) — 1:0 2021/22 Руй Витория 6 4 2 7-13 ? 2005 Александр Старков 6 4 2 4-4 Ростов (д) — 2:0

Вместе со «Спартаком» с 10-го тура не могут победить «Нижний Новгород» и «Урал». Антирекорд сезона тоже принадлежит екатеринбуржцам, но на пару с «Химками». У этих клубов в пассиве восьмиматчевые безвыигрышные серии.

Самые продолжительные безвыигрышные серии в чемпионате-2021/22

Команда Туры И Н П М О Урал 1-8 8 3 5 2-13 3 Химки 3-10 8 5 3 6-12 5 Нижний Новгород 11-16 6 1 5 4-16 1 Урал 11-16 6 4 2 2-4 4 Спартак 11-16 6 4 2 7-13 4 Рубин 8-12 5 2 3 4-9 2 Химки 12-16 5 3 2 4-10 3

«Уфа», даже пропустив с пенальти на последних секундах, осталась в списке клубов, которые имеют положительный баланс в противостоянии со «Спартаком». Компанию команде Алексея Стукалова составляют гранды — «Зенит» и ЦСКА, «Сочи», добившийся трех побед при ничьей и поражении, и дебютант сезона-2021/22 «Нижний Новгород».

Команды, у которых побед над «Спартаком» в чемпионате России больше, чем поражений.