Народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов поделился ожиданиями от матча 27-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — ЦСКА.

«Это очень любопытная игра. Почему-то я склоняюсь к победе к ЦСКА. Хотя они мне не очень понравились в кубке. Вообще, со стороны кажется, что мысли нет на поле. ЦСКА не выстраивает сюжет игры. Не понятно, во что они играют, хотя с «Локомотивом» они очень старались. Надо ждать, когда Олич вернется со сборов, что он принесет в команду. Вообще, назначение Олича — это очень странное решение», — сказал Баринов «СЭ».

Баринов также объяснил, почему назначение Олича является странным решением.

«Взять тренера под конец чемпионата, который не имеет никакого опыта. Тренировал в сборной? Ребят, что такое сборная и что такое команда? Это совершенно разный футбол. Тем более, он был вторым тренером. А тут надо прийти, возглавить. ЦСКА до Олича были на неплохом месте, а сейчас могут скатиться за 5-ку», — добавил Баринов.

Матч «Спартак» — ЦСКА пройдет в воскресенье, 25 апреля, на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало встречи — 16:30 по московскому времени.

(Артем Бухаев)