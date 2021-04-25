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Источник: фанаты «Спартака» и ЦСКА подрались в Москве ночью перед дерби

11:28
Болельщики «Спартака» и ЦСКА устроили массовую драку. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Болельщики «Спартака» и ЦСКА устроили массовую драку. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Болельщики «Спартака» и ЦСКА устроили массовую драку ночью в Москве перед матчем 27-го тура Тинькофф РПЛ, сообщает Telegram-канал Baza.

В потасовке принимали участие около 150-ти болельщиков. Это участники различных фанатских объединений двух клубов. Местные жители жаловались на шум и крики в полицию. Но фанаты разбежались перед приездом патрульных, и никто задержан не был.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится в воскресенье, 25 апреля. Начало — в 16.30 по московскому времени.

Спартак - ЦСКА

 

Дополнительная информация:

https://t.me/bazabazon/6718

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 27-й тур. Дерби «Спартак» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры