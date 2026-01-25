«Балтика» проиграла узбекистанскому «Сурхану» в товарищеском матче
«Балтика» уступила узбекистанскому «Сурхану» в товарищеском матче — 3:4. Игра проходила в турецком городе Белек.
По регламенту встречи команды отыграли четыре тайма по 30 минут. У российской команды два гола забил Брайан Хиль. Одним мячом отметился Айман Мурид, реализовавший пенальти.
В сезоне-2025/26 чемпионата России калининградский клуб набрал 35 очков после 18 туров и занимает пятое место в таблице.
Товарищеский матч
«Балтика» (Россия) — «Сурхан» (Узбекистан) — 3:4 (1:1, 1:0, 1:2, 0:1)
Голы: Абдулхоликов, 13 (0:1). Хиль, 30 (1:1). Хиль, 50 (2:1). Юсупов, 68 (2:2). Мурид, 73 — с пенальти (3:2). Каримов, 84 (3:3). Шербутаев, 102 (3:4).
«Балтика»: Любаков (Бориско, 41. Кукушкин, 85), Филин (Обонин, 60), Варатынов (Тунгулияди, 60), Андраде (Ковалев, 60), Чивич (Беликов, 60), Ил.Петров (Плотников, 60), Мендель (Шильцов, 60. Поспелов, 113), Бевеев (Мурид, 60), М.Петров (Ковач, 60), Титков (Йенне, 60. Степанов, 113), Хиль (Манелов, 60. Радиковский, 103).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0