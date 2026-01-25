«Балтика» проиграла узбекистанскому «Сурхану» в товарищеском матче

«Балтика» уступила узбекистанскому «Сурхану» в товарищеском матче — 3:4. Игра проходила в турецком городе Белек.

По регламенту встречи команды отыграли четыре тайма по 30 минут. У российской команды два гола забил Брайан Хиль. Одним мячом отметился Айман Мурид, реализовавший пенальти.

В сезоне-2025/26 чемпионата России калининградский клуб набрал 35 очков после 18 туров и занимает пятое место в таблице.

Товарищеский матч

«Балтика» (Россия) — «Сурхан» (Узбекистан) — 3:4 (1:1, 1:0, 1:2, 0:1)

Голы: Абдулхоликов, 13 (0:1). Хиль, 30 (1:1). Хиль, 50 (2:1). Юсупов, 68 (2:2). Мурид, 73 — с пенальти (3:2). Каримов, 84 (3:3). Шербутаев, 102 (3:4).

«Балтика»: Любаков (Бориско, 41. Кукушкин, 85), Филин (Обонин, 60), Варатынов (Тунгулияди, 60), Андраде (Ковалев, 60), Чивич (Беликов, 60), Ил.Петров (Плотников, 60), Мендель (Шильцов, 60. Поспелов, 113), Бевеев (Мурид, 60), М.Петров (Ковач, 60), Титков (Йенне, 60. Степанов, 113), Хиль (Манелов, 60. Радиковский, 103).