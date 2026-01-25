Семин назвал большим шансом для Соболева уход Кассьерры и Лусиано из «Зенита»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» высказался о перспективах нападающего Александра Соболева в «Зените».

«У Соболева большой шанс в связи с уходом Кассьерры и Лусиано. Но у него должна быть большая мотивация, чтобы подготовиться. Показать тренерскому штабу, что он помощник «Зениту» и соответствует уровню клуба», — сказал Семин «СЭ».

11 января Лусиано Гонду перешел из «Зенита» в ЦСКА. 23 января петербуржцы объявили об уходе Матео Кассьерры в «Атлетико Минейро». В этом сезоне 28-летний Соболев провел за сине-бело-голубых 23 матча во всех турнирах, отметившись 5 голами и 2 результативными передачами.