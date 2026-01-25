«Ахмат» объявил о переходе колумбийского форварда Валоиса

«Ахмат» подписал контракт с нападающим колумбийского клуба «Депортиво Пасто» Йошаном Валоисом, сообщает пресс-служба грозненцев.

21-летний форвард заключил соглашение до лета 2029 года. В 2025 году он провел 19 матчей в чемпионате Колумбии и забил 10 голов. Валоис имеет опыт выступлений за молодежную сборную Колумбии.

Валоис прибыл в распоряжение клуба на сборах в Турции. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 900 тысяч евро.