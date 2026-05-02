«Балтика» — «Рубин»: Даку получил травму, его унесли на носилках

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку получил повреждение в матче против «Балтики» в 28-м туре РПЛ.

На 79-й минуте 28-летнего албанца унесли с поля на носилках при счете 1:0 в пользу казанцев. Даку забил единственный гол встречи на 29-й минуте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

02 мая, 16:30. Ростех Арена (Калининград)

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