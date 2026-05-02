Агент Чернова сообщил об интересе «Локомотива» к игроку

Агент защитника «Крыльев Советов» Никиты Чернова Владимир Кузьмичев в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию об интересе «Локомотива» к футболисту.

Ранее об этом сообщал журналист Иван Карпов.

«Знаю, что Никита находится в сфере интересов «Локомотива». Пока встречи или предметных контактов с «Локомотивом» не было, но в ближайшее время она запланирована. Думаю, Никита — хороший вариант для «Локомотива» в связи с вероятным уходом Монтеса. Точно переговорим с «Локомотивом» на эту тему», — сказал Кузьмичев «СЭ».

В текущем сезоне 30-летний защитник провел 22 матча во всех турнирах, в которых отметился 2 голами.

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