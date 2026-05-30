«Балтика» подписала полноценный контракт с защитником «Альянса» Эдуардо Андерсоном

«Балтика» выкупила у «Альянса» ранее арендованного защитника Эдуардо Андерсона, сообщает пресс-служба калининградского клуба.

Полноценный контракт 25-летнего панамца с клубом рассчитан до 30 июня 2030 года.

Андерсон присоединился к «Балтике» на правах аренды 7 февраля. Он принял участие в семи матчах Премьер-лиги. Панамец дебютировал за калининградскую команду в матче 21-го тура РПЛ с ЦСКА. Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 500 тысяч евро.

23 мая защитник «Балтики» Кевин Андраде перешел в «Зенит».

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