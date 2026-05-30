«Балтика» подписала полноценный контракт с защитником «Альянса» Эдуардо Андерсоном
«Балтика» выкупила у «Альянса» ранее арендованного защитника Эдуардо Андерсона, сообщает пресс-служба калининградского клуба.
Полноценный контракт 25-летнего панамца с клубом рассчитан до 30 июня 2030 года.
Андерсон присоединился к «Балтике» на правах аренды 7 февраля. Он принял участие в семи матчах Премьер-лиги. Панамец дебютировал за калининградскую команду в матче 21-го тура РПЛ с ЦСКА. Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 500 тысяч евро.
23 мая защитник «Балтики» Кевин Андраде перешел в «Зенит».
Источник: ФК «Балтика»
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|0
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|
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|3
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|1
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|14:00
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|- : -
|5.09
|16:30
|Зенит – ЦСКА
|- : -
|5.09
|19:00
|Ростов – Факел
|- : -
|6.09
|14:00
|Оренбург – Акрон
|- : -
|6.09
|16:15
|Динамо Мх – Родина
|- : -
|6.09
|18:30
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Александр Соболев
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Никита Кривцов
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