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30 мая, 19:45

Тюкавин признан болельщиками лучшим игроком «Динамо» в сезоне-2025/26

Нападающий Константин Тюкавин признан лучшим игроком «Динамо» в сезоне-2025/26 по версии болельщиков.

По итогам голосования в социальных сетях 23-летний форвард набрал 54 процента голосов. Второе место занял 26-летний бразильский полузащитник Бителло (36 процентов). Третья позиция у 25-летнего уругвайского защитника Николаса Маричаля (7 процентов).

В сезоне-2025/26 Тюкавин принял участие в 31 матче, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.

«Динамо» завершило сезон на седьмом месте турнирной таблицы РПЛ, набрав 45 очков. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 17 миллионов евро.

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Источник: ФК «Динамо» Москва
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Бителло
Константин Тюкавин
Николас Маричаль
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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