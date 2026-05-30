Батраков опубликовал кадр с футболкой «ПСЖ»: «Просто фото»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков опубликовал в своем Telegram-канале фото, на котором держит в руках футболку «ПСЖ».

«Просто фото», — подписал кадр футболист.

В субботу, 30 мая, «ПСЖ» победил в финале Лиги чемпионов «Арсенал» (1:1, пенальти 4:3) и выиграл турнир второй сезон подряд. В решающем матче 2025-го парижане разгромили «Интер» со счетом 5:0.

За «ПСЖ» с лета 2024 года выступает голкипер Матвей Сафонов, который стал первым двукратным победителем Лиги чемпионов из России.

Ранее СМИ сообщали о том, что 20-летний Батраков летом может перейти в «ПСЖ».

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