«Балтика» объявила о продлении контракта с Игнашевичем

«Балтика» объявила о продлении соглашения с главным тренером команды Сергеем Игнашевичем.

Специалист работает в клубе с сентября 2021 года. Всего под его руководством команда провела 62 матча, в которых балтийцы одержали 30 побед.

По итогам сезона-2022/23 «Балтика» впервые за 25 лет вышла в РПЛ.

Калининградская команда набрала 67 очков в 34 матчах и заняла 2-е место в турнирной таблице первой лиги.