Гаджиев объяснил, как в России должны относиться к приговору Промеса

Российский тренер Гаджи Гаджиев считает, что в России должны игнорировать приговор, вынесенный Квинси Промесу в Нидерландах.

«Вероятно, это политическое решение, а срок мог бы быть условным. На решение судьи влияет масса факторов. В том числе и такие детали. Если бы он играл не в России, а в другой стране, неизвестно, был бы приговор таким же. Те санкции, которые они к нам применяют, говорят, что нашу страну как бы игнорируют. Ну и мы должны игнорировать все их решения, с моей точки зрения», — приводит слова Гаджиева «Газета.Ru».

19 июня стало известно, что суд Амстердама приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Инцидент произошел в июле 2020 года. Футболист ударил ножом в колено своего двоюродного брата во время семейной ссоры.

Промес выступает за «Спартак» с 2021 года. В прошедшем сезоне 31-летний форвард забил 25 голов и отдал 10 результативных передач в 37 матчах за московскую команду во всех турнирах.