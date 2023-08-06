Матч между «Балтикой» и «Факелом» в 3-м туре начнется в 17:30

6 августа состоится матч «Балтика» — «Факел» в рамках 3-го тура чемпионата России. Игра состоится на стадионе «Калининград». Начало встречи — в 17:30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию в прямом эфире можно будет на телеканале «Матч Премьер». Эфир стартует в 17:25. Также за играми РПЛ сезона-2023 / 24 следите по платной подписке на сервисе Кинопоиск.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры «Балтика» — «Факел».

Последняя очная встреча команд состоялась в 2022 году. Тогда матч завершился в пользу «Факела» 1:0.

Главным арбитром встречи назначен Алексей Сухой. Его ассистентами станут Александр Богданов и Арам Петросян. Резервный судья — Иван Сиденков, ответственный за ВАР — Артем Чистяков.

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