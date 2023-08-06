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Сегодня, 19:31

Гол Мусаева принес «Балтике» победу над «Факелом»

«Балтика» обыграла «Факел» и одержала первую победу в РПЛ
Мария Гусева
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«Балтика» обыграла «Факел» в матче РПЛ.
Фото ФК «Балтика»

«Балтика» на своем поле обыграла «Факел» в матче третьего тура чемпионата России — 2:1. Встреча прошла в Калининграде.

Счет был открыт на 8-й минуте встречи, защитник воронежского клуба Василий Черов срезал мяч в свои ворота. На 14-й минуте полузащитник «Факела» Вячеслав Якимов сравнял счет. На 48-й минуте отличился нападающий «Балтики» Тамерлан Мусаев и принес победу своей команде.

Эта победа стала для «Балтики» первой в высшем российском дивизионе с 1998 года.

После трех туров «Балтика» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 3 очка. «Факел» располагается на 16-й строчке, воронежский клуб пока не одержал ни одной победы.

В следующем туре «Балтика» на выезде сыграет с «Динамо» 13 августа. «Факел» в гостях встретится с «Зенитом» в этот же день.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
06 авг, 17:30. Калининград (Калининград)
Балтика
2:1
Факел
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2023-2024/
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Факел (Воронеж)
2
13
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 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
7
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
8
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
11
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
14
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
15
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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ЦСКА – Локомотив
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6.08 17:30
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Роман Ежов

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Брайан Мансилья

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