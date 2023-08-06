«Зенит» забил в 50 домашних матчах РПЛ подряд
«Зенит» забил в 50 домашних матчах чемпионата России подряд, сообщает Opta Sport. Это рекордная серия в истории РПЛ.
Второе место занимает «Ротор», забивавший в 40 матчах подряд с 1992 по 1995 год. Третий — ЦСКА, отличавшийся в 34 встречах на своем поле в период с 2005 по 2007 год.
В последний раз «Зенит» не забивал в домашнем матче в чемпионате России в марте 2020 года против «Уфы» Вадима Евсеева (0:0).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Спартак
|3
|3
|0
|0
|9-4
|9
|
2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
4
|Урал
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
7
|Локомотив
|3
|1
|1
|1
|7-7
|4
|
8
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Балтика
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
11
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
12
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
13
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
14
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
15
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|1 : 0
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|5 : 1
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|1 : 4
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|0 : 2
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|4 : 1
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|2 : 1
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|2
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
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