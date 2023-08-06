«Зенит» забил в 50 домашних матчах РПЛ подряд

«Зенит» забил в 50 домашних матчах чемпионата России подряд, сообщает Opta Sport. Это рекордная серия в истории РПЛ.

Второе место занимает «Ротор», забивавший в 40 матчах подряд с 1992 по 1995 год. Третий — ЦСКА, отличавшийся в 34 встречах на своем поле в период с 2005 по 2007 год.

В последний раз «Зенит» не забивал в домашнем матче в чемпионате России в марте 2020 года против «Уфы» Вадима Евсеева (0:0).